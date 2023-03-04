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Aydın jandarmasından 'agresif sürücü' denetimi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde kırsal mahalle yollarında ’agresif sürücü’ denetimi gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan çalışmalar çerçevesinde kırsal mahalle yollarında 'agresif sürücü' denetimi gerçekleştirildi.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 22 trafik timi ve 47 personelin katılımıyla kırsal mahalle yollarında 'agresif sürücülerin denetimi' adı altında denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimde, bin 210 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 25 araç sürücüsüne ve sahibine cezai işlem uygulandı. Öte yandan 9 araç da trafikten men edildi.

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