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Aydın Jandarmasından anlamlı ziyaret

Aydın İl Jandarma Komutanlığı personeli 03 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla engelli bireylere ziyaret gerçekleştirdi.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından proje 03 Aralık Dünya Engellide Günü nedeniyle, Aydın İl Jandarma Komutanlığı personeli Altı Nokta Körler Derneği ve ‘Herkes Beni Engelli Sanıyor' kitabının yazarı iki üniversite mezunu, engelli Mustafa Erol' u ziyaret etti.


Anlamlı ziyarette Altı Nokta Körler Derneğine Başkanı Bayram Özen'e görme engelliler için satranç takımı, Mustafa Erol' a ise Fenerbahçe atkısı ve flaması hediye edildi.

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