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Aydın jandarmasından trenlerde güvenlik uygulaması

Aydın arası sefer yapan trenlerle uygulama yaptı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından emniyet ve asayiş ile genel güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak önleyici kolluk uygulamalarına aralıksız olarak devam ediliyor. Bu kapsamda, jandarma asayiş timlerince demiryollarında seyahat eden vatandaşların güven ve huzur içinde yolculuk yapmalarını sağlamaya yönelik olarak Denizli- Aydın güzergahında seyir eden TCDD'ye ait tarifeli tren seferinde güvenlik uygulaması yapıldı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, halkın huzur ve mutluluğunu sağlamak maksadıyla “Güvenliğiniz görevimizdir” ilkesi ile vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden her türlü suç ve suçluya yönelik çalışmalarına devam etmekte olduğu bildirildi.

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