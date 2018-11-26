Aydın Jandarmasından turuncu kurdele

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Kadın Çocuk Kısım Amirliğince yol kontrol noktasın da durdurulan araçlar da yolcu ve sürücülere turuncu kurdele takılarak, konu ile ilgili broşür dağıtıldı. Jandarma personeli tarafından güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum kapsamında, kadına şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi anlatıldı.