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Aydın Jandarmasından turuncu kurdele

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulusal Mücadele Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak için Serçe köy Yol kontrol noktasında etkinlik düzenlendi.


Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla Kadın Çocuk Kısım Amirliğince yol kontrol noktasın da durdurulan araçlar da yolcu ve sürücülere turuncu kurdele takılarak, konu ile ilgili broşür dağıtıldı. Jandarma personeli tarafından güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum kapsamında, kadına şiddete karşı sıfır tolerans ilkesi anlatıldı.

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