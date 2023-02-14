Aydın Jandarmasının 3 trafik timi Hatay'da görev yapacak

Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 9 personelden oluşan 3 trafik timi deprem bölgesi Hatay'da görev yapacak.

Yapılan açıklamada, “Kahramanmaraş ili merkezli 06.02.2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler neticesinde Hatay ili bölgesinde yapılan çalışmalara destek vermek, kırsal yerleşim yerlerinde yardım faaliyetlerinde bulunmak, emniyet ve asayiş ile kamu düzenin sağlanması ve trafiğin düzenlenmesi görevlerini yürütmek, hareket halindeki yardım araçlarına eskort hizmeti vermek üzere Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan 9 personelden oluşan 3 Jandarma Trafik Timi 13.02.2023 tarihinden itibaren Hatay iline görevlendirilmiştir” denildi.