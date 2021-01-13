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Aydın Kadın Doğum Hastanesi Sağlık Turizmi Yetki Belgesi aldı

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘ nın onayı ile Türkiye’ de Sağlık Turizmi yapabilecek hastaneler arasına girdi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘ nın onayı ile Türkiye' de Sağlık Turizmi yapabilecek hastaneler arasına girdi.


Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerekli alt yapı çalışmalarını yaparak uluslararası sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterebilmek için Sağlık Bakanlığı' na başvuruda bulunan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, yapılan inceleme ve teftişler sonucu ülke çapında " Uluslar arası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" almaya hak kazanan hastaneler arasında yerini aldı.


Hastane bu belge ile turizmde önemli bir lokasyona sahip olan Aydın tarihi, coğrafi ve kültürel zenginliklerinin yanında sağlık hizmeti alanında da uluslararası platformda önemli bir konuma getirerek ülkemizi uluslararası düzeyde en iyi şekilde temsil edecek ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak.

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