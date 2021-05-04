Aydın Kadın Doğum Hastanesi'nde Endoskopi Ünitesi açıldı

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yeni hizmete açılan Endoskopi Ünitemizde endoskopi ve kolonoskopi işlemi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Hakan ÖZTÜRK ve ekibi tarafından yapılmaya başlandı.

Sindirim sistemi hastalıklarına yönelik tanısal ve tedavi edici işlemler; uzman hekim, tecrübeli hemşire ve teknolojik tıbbi donanım eşliğinde yapılıyor.

Hastanenin ilk hastamsı 17 yaşında mide şikayetleri olan bir erkek hastaya gerçekleştirildi. Hastaya yapılan endoskopi ile midesinde ülser tanısı konularak tedavisine başlandı. Endoskopi Ünitesinde 18 yaş altı hastalara anestezi eşliğinde endoskopi ve kolonoskopi işlemi yapılabiliyor.

Hastalar mevcut tahlil ve tetkikleri ile randevu alarak Çocuk Gastroenteroloji polikliniğine başvurabiliyor.