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Aydın Kadın Doğum Hastanesi'nde kan ve kök hücre bağışı kampanyası

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde kan ve kök hücre bağışı düzenlendi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde kan ve kök hücre bağışı düzenlendi.


Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ve Türk Kızılay Aydın Şubesi iş birliği ile kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi. Hastane giriş katında stant kuran Kızılay ekipleri gün boyunca gönüllü hastane personelinden ve vatandaşlardan bağış topladı. Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Ferdi Güneş bağış yapan personel ve vatandaşları ziyaret ederek sohbet etti. Duyarlılıklarından dolayı bağışçılara teşekkür eden Güneş, “Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Unutulmamalıdır ki bugün bağışladığımız kan yarın bir başkasının hayatını kurtarır. Kan ve kök hücre bağışı yapan tüm herkese teşekkür ederim” diye konuşarak tüm vatandaşları Kızılay'a kan ve kök hücre bağışı yapmaya davet etti.

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