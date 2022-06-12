Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi tekrar hasta kabulüne başladı

Aydın'da dün öğle saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle su altında kalan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde gerekli çalışmalar tamamlanarak tekrar hasta kabulüne başlandı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde 11 Haziran 2022 günü şiddetli yağmur sebebiyle bodrum katı ve zemin katı su altında kalan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanemizde temizlik, kurutma, güvenlik teknik ve onarım çalışmalarının sona ermesinin ardından 12.06.2022 (Bugün) saat 20.00 itibariyle tekrar hasta kabulüne başlamıştır. Oluşan su baskını sebebiyle hastanemizde tedavi görmekte olan 105 hastamızda 46'sı taburcu edilmiştir. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne 7 hastamız, Nazilli Devlet Hastanesi'ne 5 hastamız, Çine Devlet hastanesine 3 hastamız Atatürk Devlet Hastanesi'ne 26 hastamız ve İzmir'e de 6 hastamızın toplam da 47 hastamızın nakilleri 112 ve Umke ekiplerimiz tarafından güvenli bir şekilde sağlanmıştır. Kalan 12 palyatif bakım hastamız tedavileri devam ettirilerek kendi istekleriyle geceyi hastanede geçirmiş olup tüm bu süreçlerde hiçbir hastamız ve çalışanımız en ufak bir zarar görmeden tüm bu süreçler yönetilmiştir. Aydın Valiliği koordinasyonunda tüm Kurumların eş güdümlü çalışmasıyla su tahliye işlemleri tamamlandıktan sonra sırasıyla; kurutma, bakım onarım, çalışan güvenliği sağlanmış olup; tüm hastane personelimizin ve merkezdeki diğer hastanelerimizin idareci ve personelleriyle tam uyum içerisinde yoğun temizlik ve dezenfeksiyon-ilaçlama çalışmaları tamamlanmış, tıbbi bakım onarım servisleri hazır bekletilerek tıbbi cihaz ve ekipmanlarımızın çalışma ve kalibrasyonları kontrole dilmiş bugün 20.00 itibari ile acil servis ve diğer birimlerimiz hasta kabulüne başlamıştır" ifadelerine yer verildi.