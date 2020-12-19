Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde HAP tatbikatı yapıldı

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde masa başı Hastane Afet ve Acil Durum Tatbikatı (HAP) gerçekleştirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hayatını olumuz etkilemeye devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 15 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs etkinlikleri de sadeleştirdi. Afet ya da acil durumlara hazırlıklı olması amacıyla her yıl saha ve masa başı olarak yapılan HAP tatbikatı, pandemi nedeniyle sadece masa başı tatbikatı olarak yapıldı. HAP Komisyon Başkanı ve Hastane Başhekimi Doç .Dr. Duygu Eren Dağlar ve üyelerinin iştirakiyle hastane yemekhane salonunda senaryo gereği deprem, yangın ve tahliye ile ilgili masa başı tatbikatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.