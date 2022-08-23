Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Kadı'dan ilginç paylaşım

Aydın Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı İsmail Kadı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekerek, "2010 yılından beri şanla şerefle yürüttüğüm Kasaplar ve Celepler Odası görevimden ayrılmak istiyorum. Bu camia çakal, şeytan dolu. Ayıkla ayıkla bitiremedim" dedi.

12 yıldır Aydın Kasaplar ve Celepler Odası'nda başkanlık yapan İsmail Kadı, Aydın'da ölü hayvan satanların arttığını iddia ederek görevinden ayrılmak istediğini belirtti. Bundan sonraki zamanını 2 ay önce doğan çocuğuna ve eşine ayırmak istediğini belirten Başkan Kadı, "Adam sandığım, Aydın ilinde ölü hayvanlarını satan kasaplar türedi. Markaya isime bakarsan adam, hayır aslında değil. Esnaf odalarına gelince yolsuz izlemek ömrümü yedi. Gerekli açıklamayı canlı olarak yapacağım. Görevden ayrılmak istiyorum. Artık yeter yetsin. Kimse takdir etmiyor. 24 saat arayanlar eleştiriye gelince dil pabuç oluyor. Artık zamanımı 2 aylık oğlum ve eşime harcamanın vakti geldi. Kim ne yaparsa yapsın. Şehir dışında Aydın esnafının paralarıyla yapılan seminer adı altında tatillere asla katılmadım. Başkaları gibi maaş ve para için bu işi asla yapmadım" şeklindeki paylaşımı herkesi hayrete düşürdü.