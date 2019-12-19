Aydın kendi fidanını kendisi üretiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, yüz binlerce fidan yetiştirip Aydın'ı güzelleştiriyor.

Kapasitesi artırılan Mimar Sinan Fidanlığı'nda tek seferde 200 bin fide dikimi yapılabilirken, Aydın genelinde sökümü yapılan mevsimi geçen çiçeklerden de bir sonraki yılın çiçekleri yetiştiriliyor. Toplanan tohumlardan veya sökülen çiçeklerden alınan çeltiklerle yetiştirilen çiçeklerle binlerce liralık tasarruf yapılıyor.

Aydın'ı güzelleştirmek için dışarıdan yalnızca kadın üreticileri desteklemek için Çine Mutaflar'daki kadın kooperatifinden çiçek alımı yapılıyor. Geri kalan çiçeklerin tamamı fidanlıkta yetiştiriliyor. Modern ısıtma sistemine geçilen tohum serasında alttan yapılan ısıtmayla birlikte tohumların gelişim süreleri de kısaldı. Böylelikle serada 12 ay boyunca tohumdan fidan elde edilebiliyor.

Fidanlıkta kış sezonu için 100 bin adet aslanağzı, 200 bin godetya, 100 bin menekşe ve 100 bin bellis olmak üzere toplam 500 bin tohum dikimi yapıldı ve çıkan fideler Aydın'ı süsledi.

Ayrıca Aydın genelinde kullanılan ve zarar gören oturma grupları ve çöp tenekeleri de Mimar Sinan Fidanlığı'ndaki atölyede tamir edilerek tekrar kullanılıyor.

Düzenleme yapılan Atatürk Fidanlığı'nda ise kent peyzajında kullanılan ağaç ve çalı grubu bitkiler yetiştiriliyor. Atatürk Fidanlığı ayrıca Fen İşleri ekiplerinin yol yapımlarında veya yatırım projelerinde sökülmek zorunda kalınan özellikle zeytin ağaçlarına da ev sahipliği yapıyor. Sökülüp fidanlığa getirilen ağaçlar burada bakım altına alınıyor ve daha sonra kent peyzajında kullanılıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın 17 ilçesinin her mevsim rengarenk olması ve Aydınlıların yaşamaktan keyif alacakları bir kent ortaya çıkarmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Başkan Çerçioğlu kent peyzajında kullanılan neredeyse her bitkiyi Büyükşehir Belediyesi'nin seralarında yetiştirmeye özen gösterdiklerini söyledi.