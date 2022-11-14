Aydın kent meydanında 'mavi' ışıkla diyabete dikkat çekildi

Diyabet hastalığının tüm dünyada kabul gören sembolü olan mavi halkayı simgelemek için Aydın Büyükşehir Belediyesi '14 Kasım Dünya Diyabet Günü' dolayısıyla kent meydanındaki havuzu mavi ışıkla aydınlatıldı.

Diyabetin önemine dikkat çekmek için düzenlenen farkındalık etkinliliklerinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle dünyadaki önemli ülke sembolleri ve yapılar mavi ışıkla ışıklandırılıyor. Konuya kamuoyunun dikkatini çekmek isteyen Aydın Büyükşehir Belediyesi de hizmet binası önünde bulunan kent meydanındaki havuzu mavi renge bürüdü. Kentte yaşayan vatandaşların diyabete dikkatini çekmek, tedavi edilmezse ciddi sağlık sorunlara sebep olabilecek şeker hastalığını erken tespit etmek ve gelecek nesilleri koruyarak sağlıklı gençler ve sağlıklı toplum oluşturmak için yapılan ışıklandırma Aydınlıların yoğun ilgisini çekti.