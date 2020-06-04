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‘Aydın kestanesi' AB'den onay almak için son adımı attı

AYDIN (İHA) – ‘Aydın Kestanesi’nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil başvurusu, 04 Haziran 2020 tarihli Avrupa Birliği Resmi gazetesinde yayınlandı.

AYDIN (İHA) – ‘Aydın Kestanesi'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescil başvurusu, 04 Haziran 2020 tarihli Avrupa Birliği Resmi gazetesinde yayınlandı.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, “Aydın Ticaret Borsası olarak ilimizin tarım ürünlerinin korunması, haksız rekabete uğramaması ve dünya çapında tanınması için Aralık 2010'da Türk Patent Enstitüsüne yapılan ‘Aydın Kestanesi' coğrafi işaret başvurusu, 2014 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından tescile uygun görülmüştür. ‘Aydın Kestanesi' Coğrafi işaret başvuru aşamamızdan, bu güne birçok tanıtım çalışması yürütülerek, bilinirliği arttırılmış, her platformda ön plana taşınmıştır.


‘Aydın Kestanesi' coğrafi işareti için 8 Eylül 2015 tarihinde TR-PDO-0005-01362 referans numarasıyla Avrupa Birliğine müracaatı yapılmıştır. Sürecin tamamlanmasının ardından ‘Aydın Kestanesinin' Avrupa Birliği nezdinde tescil başvurusu 04 Haziran 2020 tarihli Avrupa Birliği Resmi gazetesinde yayınlanmıştır. 3 aylık itiraz süreci sonunda herhangi bir itiraz olmaması durumunda Aydın Kestanesi Avrupa Birliği tarafından onaylanacaktır. AB coğrafi işaret başvuru hazırlıkları aşamasında coğrafi işaretler danışmanlığımızı yürüten Huriye Özener'e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Prof. Dr. Engin Ertan'a, desteğini eksik etmeyen TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkürlerimi sunarım. Ülkemize ve Aydın'a hayırlı olmasını temenni ederiz. Süreç sonunda, Aydın Kestanesi tüm dünya tarafından bilinirliği artarak dünya pazarlarında daha fazla talep görecek, daha yüksek fiyatlara satılacaktır” dedi.

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