Aydın kestanesi denetimden geçti

“Aydın Kestanesi” coğrafi işaret denetimin açılış toplantısına, Aydın Ticaret Borsası genel sekreteri Neslihan Duymaz ve proje memuru Seren Selvi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden mühendis Bünyamin Taşnak, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden ziraat mühendisi Barış Ken, Efeler Belediyesi'nden ziraat mühendisi Demet Al, Aydın Ticaret Borsası coğrafi işaret danışmanı Huriye Özener katıldı.

“Aydın Kestanesi” coğrafi işaret başvurusu doğrultusunda oluşturulan, denetim komisyonu tarafından coğrafi işaret ürün etiketi kullanan üreticiler ziyaret edildi. Üreticilerin “Aydın Kestanesi coğrafi işaret etiketi kullanım şartnamesine uygunlukları denetlenerek, üreticilere coğrafi işaret etiketi kullanımı ve gerçekleştirilen denetimin önemi aktarıldı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “2010'da Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan “Aydın Kestanesi” coğrafi işaret başvurumuz, 2014 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescile uygun görülmüştür. “Aydın Kestanesi” coğrafi işaret başvurumuzdan, bu güne kadar birçok tanıtım çalışması yürütülerek, “Aydın Kestanesinin” bilinirliği arttırılmıştır. Borsamız tarafından tanıtım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği Coğrafi İşareti alınması yolunda, başvuru işlemlerimiz tamamlanmış değerlendirme ve ilan süreci beklenmektedir. “Aydın Kestanesi” Avrupa Birliği coğrafi işaretinin” alınmasıyla, ülkemiz ve ilimiz ekonomisine önemli bir kazanç sağlayacaktır. Aydın Kestanesi coğrafi işaret belgesi ile üretim yaparak, coğrafi işaret farkındalığını oluşturan firmalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.