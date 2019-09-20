Aydın Kestanesi zirvede

Aydın Ticaret Borsası, Ankara'da düzenlenen 2. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde başta ‘Aydın Kestanesi' olmak üzere Aydın'ın coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) organizasyonunda, Türkiye'nin coğrafi işaret potansiyelinin harekete geçirilmesi amacıyla 2.'si gerçekleşen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla ATO Congresium'da başladı. Zirve 21 Eylül tarihine kadar çeşitli etkinlikler ile devam edecek.

Zirveye Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Proje Memuru Seren Selvi katılım sağladı.

A ydın Ticaret Borsası tarafından; coğrafi işaretli ürün Aydın Kestanesi, Aydın Kestanesinden imal edilen kestane şekeri ve kestane unu, coğrafi işaret değerlendirme süreci devam eden Aydın Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini, Yamalak Kabası(Sarısı) ve Aydın Çam Fıstığı (Künar) ayrıca Aydın Ticaret Odası tarafından AB Komisyonunda tescillenmiş Aydın İnciri katılımcılara tanıtılıyor.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, yaptığı açıklamada; “Ürünlerimiz, kırsal kalkınmayı desteklemek, geleneksel bilgi ve kültürü korumak, yerel üretimi ve ürün taklitçiliği ile mücadele etmek adına coğrafi işaretleme ile titizlikle koruması gereken ürünlerdir. Aralık 2010'da Türk Patent Enstitüsüne yapılan ‘Aydın Kestanesi' coğrafi işaret başvurusu, Türk Patent Enstitüsü tarafından tescile uygun görülmüştür. ‘Aydın Kestanesi' coğrafi işaret başvuru aşamamızdan, bu güne birçok tanıtım çalışması yürütülerek, Aydın kestanesinin bilinirliği arttırılmış, her platformda ön plana taşınmıştır. Aydın Kestanesi için AB Komisyonu'na coğrafi işaret müracaatı yapılmıştır. Aynı zamanda Aydın Zeytinyağı, Aydın Memecik Zeytini, Yamalak Kabası (Sarısı) ve Aydın Çam Fıstığı (Künar) başvuru dosyaları Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirme sürecindedir” dedi.