Aydın Kış Yüzme Şampiyonası gerçekleştirildi

Aydın Kış Yüzme Şampiyonasına 5 kulüpten 300 sporcu katıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen şampiyonaya izlemeye gelen yaklaşık 1000 seyirci ise güzel tezahüratlar ile sporculara destek oldu. Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde gerçekleştirilen yüzme şampiyonasında 50 metre kurbağalama, 50 metre sırtüstü, 50 metre kelebek ve 50 metre serbest stillerinde yarışan sporcular madalya kazanabilmek için kıyasıya mücadele sergilediler.Aydın Kış Yüzme Şampiyonası takım sıralamasında ise 827 puanla Buzadam Yüzme İhtisas Kulübü 1'inci, 193 puanla Başak Koleji Spor Kulübü 2'nci, 184 puanla Söke Yüzme Kulübü 3'üncü, 151 puanla Aydın Ege Atabey Spor Kulübü 4'üncü ve 42 puanla Mavi Ege Spor Kulübü 5'inci oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından dereceye giren takımlara kupa, sporculara da madalya takdim edildi.