Aydın kışa hazırlanıyor

Ekipler ağaç budamalarının yanı sıra Aydın genelindeki park, bahçe ve yol kenarlarında bakım çalışmalarına da devam ediyor. İlçe belediye başkanları da çalışmaları yakından takip ederken belediye başkanları ve vatandaşlar yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Sultanhisar, Yenipazar, İncirliova, Germencik ilçelerinde ilçe belediye ekipleriyle devam eden çalışmalarla kış mevsiminde olumsuz hava koşullarında yaşanabilecek durumlara karşı da önlem alınıyor. Çalışmalar daha sonra Aydın'ın diğer ilçelerine de yayılacak.

Yenipazar'daki ilçe parkı yenilenecek

Diğer taraftan Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden de, merkezde bulunan ilçe parkının yenileceğini müjdeledi. İki bölümden oluşan parkın öncelikle bir bölümünde iyileştirme çalışması yapıldığı ifade eden Erden, "İlçemizin insanı için kaliteli ve konforlu bir hayat sağlamak istiyoruz. Tam da bu noktada Büyükşehir Belediyesi'nin dokunuşlarına ihtiyacımız var ve sağ olsun Özlem Çerçioğlu başkanımızın destekleriyle Büyükşehir Belediyesi çok alanda dokunuşlarını gösteriyor. Bugün de ilçe parkının yenilenmesiyle ilgili ortak bir çalışma başlattık. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Yenipazar Belediyesi ekipleri birlikte çalışma gerçekleştirdi. Bundan çok memnunum. Yenipazarlı vatandaşlar belediyelerimizin uyumlu bir şekilde çalışmasının faydalarını önümüzdeki süreçte de görmeye devam edecekler" şeklinde konuştu.

İncirliova ve Germencik'te de çalışmalara başlanırken, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya da bugün sabah saatlerinde ilçenin en işlek caddesi olan Gazi Paşa Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Kaya, Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle İncirliova Belediyesi ekiplerinin ortak çalışmayla İncirliova'yı güzelleştirmeye devam edeceğinin altını çizdi.