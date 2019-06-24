Aydın, LGS'de 5 Türkiye birincisi çıkardı

AYDIN (İHA) – Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, 2019 Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan Aydınlı 5 öğrencinin Türkiye birincisi olduğunu belirtti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, LGS'de Türkiye birinciliğini paylaşan Aydınlı öğrencileri açıkladı. Didim'de Efeler Ortaokulu öğrencisi Yusuf Göktürk Cansız, Efeler'de Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu öğrencisi Muhammet Can Demir, Bozdoğan'da Yazıkent Mürşide Akçay Ortaokulu öğrencisi Mehmet Fuat Karakaya, Nazilli'de Özel Bahçeşehir Koleji öğrencisi Kerem Tunçbilek ve Karacasu Geyre Ortaokulu öğrencisi Çilem Özel, 2019 LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan 5 öğrenciler oldu.

Aydın Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Türkiye birinciliğini paylaşan öğrencileri tebrik ederek, bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılarının devamını diledi.