Aydın, LGS'ye hazır

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 06 Haziran 2021 Pazar günü Aydın'da, 17 ilçenin tamamında, 235 okulda, 987 salonda 13 bin 564 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

LGS sınavı öncesi Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü hazırlıklarını tamamladı. Öğrencilerin sağlığı için, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, sınav sırasında pek çok tedbir devrede olacak.

Aydın İl Millî Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'ta hazırlıkları takip ederek, il ve ilçelerdeki tüm yöneticiler okullarda incelemelerde bulundu. Sınavın yapılacağı 235 okulun tamamı ziyaret edilerek, bahçe ve binalara giriş için alınan düzen, koridor ve salonlarda alınan tedbirler, temizlik ve dezenfekte çalışmaları bizzat yerinde görüldü.

İl Millî Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş yaptığı açıklamada, tüm hazırlıkların Millî Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda yapıldığını, sınavda, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında geçen yıl uygulanan kuralların geçerli olduğunu, okulların temizlik-dezenfekte malzemeleri ile maskelerinin devletimiz tarafından temin edilerek okullara teslim edildiğini, kendilerinin de sınavın yapılacağı tüm okulları, bahçeleri ve salonları en ince ayrıntısına kadar temizlediklerini, velilerin ve öğrencilerin içlerinin rahat olmasını ve öğrencilerin sadece sınav başarısına odaklanmasını istediğini belirtti. Yaşanması muhtemel olumsuzlukları sıfırlayabilmek için yönetici arkadaşları ile sürekli toplantılar yaptıklarını, hazırlıkları ve tedbirleri sahada incelediklerini söyledi.

Velilerden, gelişmeleri ve açıklamaları Millî Eğitim Bakanlığı ile Aydın İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sayfaları ve sosyal medya hesaplarından takip etmelerini rica eden Okumuş, yeni bir eğitim hayatının başlangıcı olan LGS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.