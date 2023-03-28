Aydın Lisesi Brüksel'de yapılan çalıştayda Türkiye'yi temsil etti

Avrupa Ekonomi Komitesi (EESC) tarafından 22-25 Mart tarihleri arasında Belçika'nın Brüksel kentinde 14. yapılan 'Your Europe Your Say' etkinlikleri çerçevesinde çalıştayda, Türkiye'yi Aydın Lisesi temsil etti.

Avrupa Birliği'ne bağlı kurum olan Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) bu sene 14'üncüsü planlanan 'Your Europe Your Say' (Senin Avrupa'n, Senin Sözün) etkinlikleri 22-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. Çalıştayda; 27 AB üyesi, 7 AB aday ülkesinden ve merkezi Brüksel'de bulunan bir okul olmak üzere 35 okul çalıştaya davet edildi. Çalıştayda 'Demokrasi Söyleşileri' teması üzerine atölye çalışmaları yapıldı.

Çalıştay hakkında bilgi veren Okul Müdürü Serkan Akyol, "Proje koordinatörü Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Zehra Akar ile birlikte öğrencilerimizden İdil Şen, Kubilay Çakır ve Arda İşen ülkemizi temsil etmek üzere bu etkinliğe davet edildik. Bu senedeki tema olan İnsan Hakları ve Demokrasi çerçevesinde ülkemizi temsilen tek okul olarak katılarak büyük gurur yaşadık. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimi kutluyorum” ifadelerini kullandı.