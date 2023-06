Aydın Lisesi elde ettiği başarılar ile Aydınlıları gururlandırıyor

1 yıl içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvurulardan 7 adet tasarım patenti onayını alarak Resmi Patent Bülteni'nde yayımlanan, Avrupa Komisyonu girişimi olan e-Twinning okulu olarak üst üste ikinci kez 'Avrupa Kalite Etiketi' sahibi olan ve geçtiğimiz ay Avrupa Ekonomi Komitesi tarafından Belçika'nın Brüksel Kentinde 14. yapılan 'Your Europe your Say' adlı çalıştayda Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi temsil eden Aydın Lisesi, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılan Teknofest 2023 Türkiye Finallerinde Turizm Teknolojileri Kategorisinde Türkiye 1. si olarak, büyük başarı elde ederek Aydınlıların göğsünü kabarttı.

Aydın Lisesi Teknofest 2023 Türkiye birincisi

Aydın'ın köklü eğitim kurumlarından olan 'Aydın Lisesi Teknofest Takımı', 3 kategoride 3 takım halinde İstanbul'da yapılan Teknofest Türkiye Finallerine kalarak da eğitim alanında büyük sevinç oluşmuştu.

Teknofest 2023 Türkiye Finalleri hakkında bilgi veren okul müdürü Serkan AKYOL, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Vakfı yürütücülüğünde, ileri teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen Teknofest 2023 yarışmalarında bu sene 332 bin takım 1 milyon'dan fazla yarışmacı ülkemiz ve insanlığın geleceği için yarışmalara başvurdular ve proje ürettiler. Aydın Lisesi, 3 kategoride 3 takım halinde Türkiye'nin teknoloji festivali Teknofest finallerine katıldık. Takımlarımız sırasıyla Eğitim Teknolojileri Kategorisinde 'Özgür Elektron', Turizm Teknolojileri Kategorisinde 'Görünmez Heykeller' ve Akıllı Ulaşım Teknolojileri Kategorilerinde 'Fotoyol', 27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Teknofest Türkiye Finallerinde okulumuzu ve ilimizi temsil ettiler. Danışman öğretmenimiz Hakan Ölmez'in projesi ile Türkiye 1. olarak büyük başarı elde ettik. Bilim Teknoloji öğretmeni Hakan Ölmez ile öğrencilerimiz Yusuf Sarıçiçek ve Burak Ege Bayram'ı kutluyorum. Aydın Lisesi olarak temel hedefimiz; okulumuzun öğretim kalitesini vizyonuyla, misyonuyla, akademik yönüyle ulusal ve uluslararası alanlarda başarısını arttırmaya yönünde olacaktır. Aydın Lisesi; 96 yıllık köklü geçmişi ile tercih edilen bir eğitim kurumu olma vasfını gelecekte de artırarak, İlimizin eğitim anlayışına lokomotiflik yapacak güçtedir. Proje çalışmalarında okulumuza her türlü desteğini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okumuş'a ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Özcan'a teşekkürlerimi arz ederim. İlimize, Aydın Lisesi ailesine ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.