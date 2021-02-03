Aydın Lisesi pandemi dönemini fırsata çevirdi

Öğrencilerin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bakım onarım çalışmaları başlatılan okul yenilendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 25 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs yayılımını sürdürüyor. Yayılımın önüne geçmek için alınan kısıtlama kararları, gerçekleştirilen denetimler ve aşılama çalışmaları sürerken okullarda eğitim bir süredir online olarak sürdürülüyor. Aydın Lisesi de online eğitimi fırsata çevirerek okulda bakım ve onarım çalışması başlattı. Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürmeleri için yapılan yeni düzenlemeler ile Aydın Lisesi yepyeni bir görünüme kavuştu.

"Okulum Temiz' sertifikasını alan ilk okullardan biri oldu"

Aydın Lisesi Müdürü Serkan Akyol, okulda ilk olarak dezenfekte çalışması yapıldığını belirterek, “Bakanlığımızın Covid-19 salgını sebebiyle okulların eğitim öğretime ara verilmesiyle, 14 Mart 2020 tarihinde okulumuzun tüm bölümleri yetkili firma tarafından dezenfeksiyon uygulaması yapılmış, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme kontrol kılavuzu doğrultusunda Okul Pandemi Koordinasyon ve Planlama Ekibi oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim faaliyetlerinin ‘güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik ortam' standartlarına uygun olarak yürütülmesi amacıyla sürdürülebilir bir sistem yönetimi planlandığı MEB ile Türk Standartları Enstitüsü arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında eğitim kurumlarında ‘Okulum Temiz' belgelendirme programı yürürlüğü alınmış, Aydın Lisesi'nin belgelendirme programına başvurusunu yaparak 5 Ekim 2020'de ‘Okulum Temiz' sertifikasını alarak ilimizde bu sertifikayı ilk alan okullardan biri oldu” dedi.

"Yarışmalarda dereceler elde edildi"

Online eğitime geçilen 23 Mart 2020 tarihinden itibaren başlatılan süreçte okul öğrencilerin katıldıklarını yarışmalarda dereceler aldığını kaydeden Akyol, “Hem veli hem de öğrencilerimizin motivasyonlarını arttırıcı çalışmalar yaparak öğrencilerimize gerek telefonlarla gerek canlı derslerle destek verdik. EBA ve diğer platformlarla canlı dersleri sorunsuz şekilde uyguladık. Vefa Destek Gruplarında görevli öğretmen arkadaşlarımızla vatandaşlarımıza yardımcı olduk.. Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün liselerarası yaptığı 19 Mayıs Atatürk temalı resim yarışmasında ilçe birinciliği, 29 Ekim Cumhuriyet temalı komposizyon yarışmasında ilçe ikinciliği, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 29 Mayıs İstanbul'un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet Türkiye Liseliler Arası Online Bilgi Yarışması'nda Türkiye ikinciliği alarak büyük başarı yakaladık” diye konuştu.

Öğrencilerin eğitimden geri kalmamaları için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Müdür Akyol, “21 Eylül-13 Kasım tarihleri arasındaki 8 haftada yapılan aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikler giderilmeye çalışıldı. Öğrenciler sınıf bazında gruplara ayrıldı. Pazartesi-Salı günü 1. grup, Perşembe-Cuma günü 2. grup okula gelerek eğitim öğretime devam edildi. Ayrıca Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma yüz yüze eğitime gelemeyen öğrenciler ile Çarşamba günleri çevrim içi canlı dersler yapılarak tüm öğrencilerin aynı kazanımlar ve etkinlikler doğrultusunda dersler işlendi” dedi.

"Okulun fiziki yapısında da iyileştirmeler yapıldı"

Okul Müdürü Akyol, okulun fiziki yapısında da çalışmalar gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyerek şöyle konuştu,

“Okulumuzun akademik başarısının yanında fiziki yapısında da çalışmalar aksatılmadı. 10 aylık pandemi sürecinde okulumuza müzik atölyesi ve erkek mescidi yapıldı. Okul kalorifer kazanının cehennemliği ve vanaları yenisiyle değiştirildi. Okul bahçesinin budaması yapıldı. Parke taşları boyandı, çukur parkeler tadilat yapılarak düzeltildi. Öğretmenler odasına, 24 adet sınıf kapılarına, 3 adet öğretmen tuvaleti, kantine Covid-19 ile ilgili afişler yapıştırıldı. Okul basketbol sahasının yapılması, konferans salonunun yenilenmesi, sınıfların boyanması, elektrik santralinin değiştirilmesi çalışmaları ise devam ediyor. Okulumuza her türlü desteğini esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okumuş'a ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Özcan'a teşekkür ederiz.”