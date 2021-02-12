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Aydın Lisesi, Zeka Oyunları Şampiyonası Türkiye Finalleri'ne katılacak

Aydın Lisesi ‘Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası’nda Türkiye finallerine katılarak Aydın’ı temsil edecek.

Aydın Lisesi ‘Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Türkiye finallerine katılarak Aydın'ı temsil edecek.


Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni ve TÜBİTAK'ın destekleri ile düzenlenen, Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları'nın il finalleri geçtiğimiz Kasım ayında gerçekleştirildi. 23 Ocak da Ege bölge elemelerinde, il finallerinde ilk 5 sırayı alan okullar ve bunlara ek olarak da il finalleri Sınavında ilk yüzde 30'luk dilime girip illerini temsil eden bütün okulları geride bırakan Aydın Lisesi Zeka Oyunları Takımı ‘Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda Türkiye finallerine kalmayı başardı. Türkiye finalleri sınavına Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesi dikkate alınarak her bölgedeki bölge finalleri sınavında ilk 5 sırayı alan 35 okul ve bu okullar dışında bölge finalleri sınavında ilk sırayı alan 65 okul olmak üzere toplam 100 okul katılacak. Aydın Lisesi Zeka Oyunları Takımı da 20 Mart 2021 tarihinde yapılacak Türkiye Finalleri Sınavı'nda Aydın'ı temsil edecek.

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