Aydın Lisesi'nde depremzede öğrenci ve velileri iftarda buluştu

Deprem bölgesinden Aydın Lisesi'ne nakil gelen afetzede öğrenciler ve velileri iftar yemeğinde buluştu.

Geçtiğimiz Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan yıkıcı depremlerin ardından 50 binin üzerinde insan hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı. Depremlerin ardından yapılan koordinasyon çalışmaları çerçevesinde bir grup depremzede Aydın'da misafir edilmeye başlandı. Öğrencilerin de nakilleri Aydın'daki çeşitli okullara alınarak eğitimlerine devam etmeleri sağlanırken, depremzede öğrencilerin eğitim-öğretim gördüğü okullardan biri de Aydın Lisesi oldu. Depremzede öğrencilere kucak açan Aydın Lisesi düzenlediği iftar yemeğinde afetzede öğrenci ve velileri ile bir araya geldi.

Aydın Lisesi'nde düzenlenen iftar programı, dualar eşliğinde başladı. Program akşam ezanının okunmasının ardından iftar yemeği ile devam etti. Okul Müdürü Serkan Akyol, "Bizler bugün iftar sofrasında çok özel misafirlerimizle bir araya geldik. Okulumuza deprem bölgesinden nakil gelen öğrencilerimiz ve aileleriyle beraber iftar sofrasında paylaşmanın, birlik ve beraberlik içerisinde iftar yapmanın mutluluğunu ve güzelliğini tattık. Bu akşam iftarların en güzelini ve anlamlısını yapıyoruz. Programa emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ramazan-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.