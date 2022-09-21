Aydın Lisesi'nde 'Gaziler Günü' söyleşi etkinliği gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün Toplumsal Sorumluluk Projesi çerçevesinde Aydın Lisesi konferans salonunda 'Gaziler Günü Söyleşi Etkinliği' gerçekleştirildi.

Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen söyleşi etkinliğine, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin, Gaziler; Piyade Uzman Çavuş Gökhan Koçar, Piyade Komando Uzman Çavuş Serkan Gütmaç, Astsubay Başçavuş İlhan Urhan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Sevil Esin, “Türk milleti olarak şehitlerimiz ve gazilerimizin bizler için en büyük değerlerimiz olduğunu ve onlar sayesinde bu vatan toprakları üzerinde huzurlu ve güven içinde yaşayabildiğimizi her zaman biliyor, bunu her fırsatta gelecek nesillere anlatmaya devam ediyoruz. Aydın Lisesi'nin yapmış olduğu çalışma çok önemlidir ve anlamlıdır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Okul Müdürü Serkan Akyol, “Bakanlığımız Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün Toplumsal Sorumluluk Projesi çerçevesinde okulumuzda Gazilerimizi misafir etmekten onur ve gurur duyuyoruz. Proje sorumlusu İngilizce Öğretmenimiz Güllü Altındal hocamıza teşekkürlerimi sunarım. Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz Türk Milletinin başı sağ olsun. Allah Ordumuzu her daim muzaffer eylesin” dedi.

Gaziler Günü söyleşi etkinliği, gaziler; Piyade Uzman Çavuş Gökhan Koçar, Piyade Komando Uzman Çavuş Serkan Gütmaç ve Astsubay Başçavuş İlhan Urhan'ın öğrencilerle soru-cevap şeklinde devam etmesinin ardından, çiçek takdimi ile program sona erdi.