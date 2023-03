Aydın Lisesi'ne Avrupa Ekonomi Komitesi'nden Brüksel'e davet

Aydın Lisesi Avrupa Birliği'ne bağlı kurum olan Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) tarafından 14'üncüsü planlanan ve Brüksel'de düzenlenecek etkinlik çerçevesinde düzenlenecek olan programa davet edildi.

Avrupa Birliği'ne bağlı kurum olan Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) bu sene 14. planlanan 'Your Europe Your Say' (Senin Avrupan, Senin Sözün) etkinliklerini 22-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek. Çalıştay çerçevesinde 27 AB üyesi ve 7 AB aday ülkesinden ve merkezi Brüksel'de bulunan bir okul olmak üzere 35 okul çalıştaya davet edildi. Çalıştayda 'Demokrasi Söyleşileri' teması üzerinde atölye çalışmaları beraberinde etkileşimler yer alacak.

Aydın Lisesi 11. Sınıf öğrencilerinden İdil Şen, Kubilay Çakır ve Arda İşen, proje koordinatörü Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Zehra Akar ile birlikte etkinliğe davet edildi. Çalıştay hakkında bilgi veren Okul Müdürü Serkan Akyol, "Bu senedeki tema olan 'İnsan Hakları ve Demokrasi' çerçevesinde ülkemizi temsilen tek okul olarak katılacak olmanın gururunu yaşamaktayız. Öğretmen ve öğrencilerimi tebrik ediyor, çalıştay da başarılar diliyorum. Aydın Lisesi ailesine hayırlı olsun" dedi.