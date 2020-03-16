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Aydın Mart karıyla beyaza büründü

Aydın’da, bugün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Aydın'da, bugün sabah saatlerinde etkili olan yağışlı hava ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.


Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yerini bugün sabah başlayan yağışlı hava ile birlikte yerini soğuk havaya bıraktı. İl ve ilçe merkezlerinde yağışlı hava etkili olurken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülüyor. Kuyucak'ın Belenova Mahallesi'nde ise soğuk hava ile birlikte kar yağışı etkili oluyor. Aydın'ın Uludağ'ı olarak anılan Belenova Mesire Alanı Mart ayında yağan kar ile beyaza büründü.


Meteoroloji'den yapılan değerlendirmede, Aydın'da yağışlı havanın gece saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, çiftçilere bu gece itibari ile zirai don uyarısında bulunuldu.

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