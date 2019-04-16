Aydın MEB, ‘E-Bağımlık' ile mücadeleyi masaya yatırdı

AYDIN (İHA) – Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘E – Bağımlılık Ortaöğretim Öğrenci Çalıştayı'nda cep telefonu ve sosyal medya bağımlılığı ile bağımlılıkla mücadele yöntemleri konuşuldu.

Sosyal Bilimler Lisesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen E – Bağımlılık Ortaöğretim Öğrenci Çalıştayına 17 ilçeden idareci, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Çalıştayda cep telefonu ve sosyal medya başta olmak üzere sanal bağımlılığa karşı çözüm yolları mercek altına alındı.

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Fatih Anıl, yaptığı açılış konuşmasında; “E – bağımlılık, adını çokça duymaya başladığımız, araştırmacıların son yıllarda çalışmalarını yoğunlaştırdığı bir alan. Bugün ülke olarak daha önce mücadele ettiğimiz bağımlılık türlerinin yanında yeni bağımlılık türü olarak gençliğimiz üzerinde oluşturduğu tehlikelerle adını yeni yeni duymaya başladığımız bir alan. Elektronik bağımlılık konusu akıllı telefon bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı, siber zorbalık, sanal ortam ve sosyal ilişkiler olarak 5 ana başlık altında ele alınmalıdır” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ise “Bugün burada gençlerimiz, e – bağımlılık konusunda ne düşündüklerini, yine kendi fikirleri doğrultusunda çözüm önerilerini konuşacaklar. Ben sizlere bu konuda en büyük kanayan yaramız olan sosyal medyayla ilişkimizi konuşmak istiyorum. Kanayan yara diyorum zira denetimi ve içeriğiyle ilgili maalesef gereken özen gösterilmediği için sosyal medya dediğimiz bu kitle uyuşturma platformları ailelerin dağılmasına, genç neslin ahlaki erozyonuna, gıybet ve iftira arenalarına dönüşmüş durumda. Sosyal medya kullanımının basit bir heves veya gençlik takıntısı değil, planlı, projeli, ciddi kaynaklar harcanarak oluşturulan, ülkelerin geleceği olan gençlerin umutlarına ve geleceklerine dair yıkıcı tehditler barındırmakta olduğunu görürüz. Bu ortamlara bilinçsizce takılan insanlarda görülen en büyük tehlike, her platforma göre ayrı ayrı şekillenen dünyalarının olması ve kendilerini olduklarından farklı gösterme çabalarının yanında, yalan ve yapmacık hareketlerle ilerde tamiri güç kişilik bozukluklarıyla karşı karşıya kalmalarıdır” şeklinde konuştu.

Bağımlılığın zihinleri meşgul ettiğine dikkat çeken Okumuş, şöyle konuştu: “Belirli bir yaşın üzerindeki insanların pek uğramadığı, genelde genç kesimin takıldığı, Batı'nın bize şirin gösterdiği bu sanal oyuncaklar, yüzyıllar boyunca insanlığın huzuruna hizmet etmiş bu milletin genç nesillerini gaflete düşürmektedir. Çevremizdeki birçok ülkede silahlı işgal yaşanırken bizde ahlaksız ve insafsız bir zihin işgali yaşanıyor. Ne yazık ki, nefislerin hoşuna giden bu aletlerle zihinlerine taarruz edilen insanlarımız, durumun farkında olmadıkları için gönüllü bir asker gibi bu işgale razı oluyorlar”

Protokol konuşmalarının ardından çalıştayda, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şerife Ak, ‘Dijitalleşen dünyada genç olmak' konulu sunum gerçekleştirdi.