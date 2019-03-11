Aydın MEB, Yarının Liderleri Zirvesine katıldı

Genç Girişim Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü koordinatörlüğünde Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortağı olduğu Türkiye Ulusal Ajansı tarafından KA347 -Yapılandırılmış Diyalog Programı kapsamında desteklenen #ErasmusPlus " Yarının Liderleri Gençlerle Spor Alanında Politika Reformları" adlı projesinin ulusal zirve programı, spor alanında aktif rol alan 30 genci ve proje ortaklarının katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Spor Politikalarında Gençlerin Katılımına Yönelik 35 Maddelik Politika Önerileri hazırlanan zirveye katılan gençler, önerilerini Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcıları Murat Kocakaya ve Dr. Veli Ozan Çakır, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ile paylaştı.

Proje kapsamında ülkemizde spor politikaları sorununun aşılabilmesi için politik düzeyde ve sivil toplum düzeyinde neler yapılabileceğini konuşmak ve tartışmak üzere 81 ili içeren bölgesel toplantı ve ulusal zirve faaliyetleri yürütülecek. Bu kapsamda spor politikaları hakkında gençleri bilgilendirme oturumları, atölye çalışmaları, yuvarlak masa toplantıları ve tartışmalar gerçekleştirildi ve sonunda spor alanında politika önerileri raporu hazırlandı.