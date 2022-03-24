Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser operasyonu: 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

Aydın merkezli 11 ilde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheliden aralarında 19'u adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 aydır yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Aydın, Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova, Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü A.Y. ve yardımcısı E.D.'nin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Donatello'nun Davut Heykeli'nin o dönemde yapılan replikası satışa hazırlanırken ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 36 şüpheliden F.K., M.D., H.T., E.A., M.Y., A.D., K.C., H.Ş., B.Y., H.İ.Ç., M.Ş., A.U., S.T., Ç.A., L.D., S.G., Ü.K., A.Y. ve E.D. isimli 19 şüpheli adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.