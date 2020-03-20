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Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 15 kişilik şantaj çetesi çökertildi

Aydın merkezli olarak İstanbul, Muğla ve Antalya’da polis gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla çökertilen çek senet, tehdit ve şantaj çetesinin gözaltına alınan 15 üyesinden 10’u tutuklandı.

Aydın merkezli olarak İstanbul, Muğla ve Antalya'da polis gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonla çökertilen çek senet, tehdit ve şantaj çetesinin gözaltına alınan 15 üyesinden 10'u tutuklandı.


Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tehdit, şantaj, mala zarar verme suçlarını işleyen çeteye yönelik çalışma başlatıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü koordinesinde Aydın merkezli olarak İstanbul, Muğla ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda çete üyesi 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 750 adet mermi, 4 boş senet, dijital materyaller ele geçirildi.


Didim Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.Ö, N.Ö, B.Ö.M, K.B, F.K, A.S, L.E, D.E, A.K, S.G ve Y.H tutuklandı. Diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların, çeşitli yollarla şantaj yaptıkları insanlardan zorla para temin ettiği öğrenildi.

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