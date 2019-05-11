Aydın merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheliden 9'u tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesi merkezli olarak jandarma ekiplerinin İstanbul, İzmir ve Nevşehir illerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak helikopter ve drone destekli düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürü kipleri, turizm sezonu öncesinde Aydın'ın Didim ilçesi merkezli olarak İstanbul, İzmir ve Nevşehir illerinde faaliyet yürüten uyuşturucu ticareti şebekesinin çökertilmesi amacıyla düğmeye bastı. Çok sayıda jandarma ekibinin katılımıyla 4 ilke eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlara havadan helikopter ve drone ile destek verildi. Operasyon kapsamında daha önceden belirlenen ev, iş yeri ve araçlarda özel eğitimli narkotik köpeği 'Mark' eşliğinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 655 gram metamfetamin, 760 gram esrar, 75 uyuşturucu hap, çoğunluğu televizyon ve klima olmak üzere 85 parça çalıntı elektrikli ev aleti ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucu 33 şüpheli gözaltına alındı. Daha önce yakalanan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından dün sabah saatlerinde Didim Adliyesine sevk edildi. Yaklaşık 24 saat süren sorgulama sonunda Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 33 şüpheliden 9'u tutuklandı. 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanan soruşturmada 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.