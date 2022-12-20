Aydın merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden vatandaşları dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. İnternet üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçuna karşı yürütülen çalışmalar sonrası düğmeye basan Siber ekipleri bugün sabah saatlerinde, Aydın merkezli, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Beş ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.