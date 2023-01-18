Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonu: 30 şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün projeli çalışması neticesinde, dolandırıcılık suç örgütü yöneticileri ve üyeleri tarafından daha önceden devre mülk sahibi olan vatandaşlara ait kişisel bilgilerin yasa dışı yollarla ele geçirildiği tespit edildi.

"Lüks plazalarda ofis açmışlar"

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda, örgütün yönetim kademesinin sağladığı finansman ile farklı illerde kiralanan otel, lüks plaza ofisleri ve örgüt üyesi avukatlara ait hukuk bürolarına örgüt üyelerinin yerleştirildiği öğrenildi. Çalışmalarda, çok sayıda mağdurun sahibi oldukları devre mülklerinin suç örgütü tarafından reklamasyon adı altında yüksek fiyatlara zengin yabancı alıcılara pazarlanacağı ve anlaşmalı avukatlar ve avukat görünümlü örgüt üyeleri kullanılmak suretiyle dava yolu ile yüksek oranda iptal iade bedeli sağlanacağı gibi yöntemler kullanılarak dolandırıcılık eylemlerinde bulundukları tespit edildi.

"342 milyon liralık vurgun"

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda, örgüt üyelerine ve paravan şirketlere ait hesaplara aktarıldığı tespit edilen toplam 342 milyon 88 bin 887 TL para girişi ve diğer tüm soruşturma verilerinin birlikte analizi neticesinde 212 mağdur bilgisine ulaşıldı.

"126 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi"

Suç örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde yer alan ve suç faaliyetlerini organize bir şekilde işledikleri tespit edilen 126 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla, 13 Ocak 2023 günü Aydın merkezli 29 ilde başlatılan operasyonda toplamda 27 şehirde yakalama faaliyeti gerçekleştirildi.

106 şüpheliden 30'u tutuklandı

Aydın merkezli 29 ilde düzenlenen devre mülk dolandırıcılığında gözaltına alınan 104 şüpheli ve sonrasında kendisi teslim olan 2 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Mağdurları 50 bin ile 600 bin lira arası dolandırıp toplamda 342 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen şüphelilerden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest, 75'i adli kontrol ile serbest bırakılırken, örgütün lideri Ş.Y., örgüt yöneticisi O.U. avukat E.A., U.A., A.İ., A.B., E.Ç., E.Ç., A.A., S.E., C.S., H.A., M.Ç., A.S.G., B.B., C.Ö., İ.K.Ç., R.Ç., Z.K., İ.Ş., A.K., M.Y., Z.A.V., A.Ü., A.İ., E.Ç., M.Ü., S.Y., S.T. ve Ü.C.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.