Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye finallerine katılacak

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi 'Gençler Düzenlemesiz' dalında il birincisi olarak olarak katıldığı bölge finallerinde de başarı göstererek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri çerçevesinde ‘Okullar Arası Halk Oyunları Aydın İl Yarışması' geçtiğimiz haftalarda düzenlendi. Efeler Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve velilerin de yoğun ilgi gösterdiği Halk Oyunları Yarışmalarında Minikler; Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde 5 ekip yarıştı. Yarışmacılar, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu hakemlerinin önünde, Minikler, Yıldızlar, Gençler Düzenlemeli ve Düzenlemesiz dalda hünerlerini sergilerken, Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençler Düzenlemesiz dalında il birincisi oldu.

Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Halk Oyunları Ekibi il birincisi olarak katıldığı İzmir'deki bölge finalinde de başarı göstererek, 27-28 Mayıs tarihlerinde Zonguldak'ta yapılacak Türkiye finallerinde Aydın'ı temsil etmeye hak kazandı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Öğrencilerimizi ve eğitmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.