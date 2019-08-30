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Aydın MHP, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi geleceğe umuttur” dedi.



30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Pehlivan, “Türkiye gelecekte bugünden daha da güçlü olmalıdır ve olacaktır. Üzerinde yaşadığımız kutlu vatan; zorluğu, çilesi ile kaderimizdir, namusumuzdur. Kocatepe'de, Çiğiltepe'de, Tınaztepe'de, Belentepe'de yanan bağımsızlık meşalesi; Dumlupınar'da körüklenmiş ve Ege'ye kadar tüm yolu aydınlatmıştır. Kafkaslar'dan Hicaz çöllerine, Çanakkale'den Yemen'e, Galiçya'dan Dumlupınar'a kadar insanlığa dik duruşu, bağımsızlık onurunu gösterip öğreten Türk milletimiz karşısına çıkacak her külfeti aşacak, her zorluğu alt edecek muktedir vasfa sahiptir.


Türk milleti dün olduğu gibi bugün ve yarın da bekasına sahip çıkacak, aziz vatan üzerinde sinsi plan yapanların tezgâhlarını bozarak başlarına geçirecek cesaret ve dirayettedir. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları; büyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet duygularımla anıyorum. Cenab-ı Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun” ifadelerini kullandı.

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