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Aydın MHP avukatları unutmadı

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.


Burak Pehlivan, “Adalet mülkün temelidir ilkesine hayat veren avukatlarımız aynı zamanda dünyada yaşanan değişimlere açık, evrensel değerleri özümseyebilecek, çağdaşlık çabasını her alanda sürdüren demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olmamızda etkin bir görev üstlenmişlerdir. Hukuk sistemimizde savunma hakkının uygulayıcısı ve çağdaş hukuk sistemimizin ayrılmaz öğesi olan avukatlarımızın çalışma ortamlarının daha etkin ve işlevsel hale getirilmesi için yapılan çalışmalar yargının gücünü ve güvenirliğini artıracaktır. Savunma hakkı olmadan bir yargı süreci mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Aydın ilimizde ve tüm Türkiye'de görev yapan bütün avukatların 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyorum” dedi.

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