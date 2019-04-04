Aydın MHP, Başbuğ Alparslan Türkeş'i andı

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “1997 yılının 4 Nisan günü, Hakk'a teslim olan Başbuğumuz merhum Alparslan Türkeş' i anıyor, anlamaya çalışıyoruz” dedi.

Burak Pehlivan, yayınladığı anma mesajında; “Merhum Başbuğumuz, yarım yüzyıl önce, milletimizin yine bugünkü gibi ağır buhranlara boğuştuğu ve kendi değerleri içinden bir umut aradığı dönemde ortaya çıkarak, muhteşem eserlere damgasını vurmuş gerçek bir dava adamıdır. O, yürekten inandığı ve gönülden bağlandığı Türklük aşkı uğruna, her türlü meşakkati göze alan ve yaşayan, çelikten iradesi ve sarsılmaz azmi hiçbir tereddüt belirtisi göstermeyen tam bir inanç timsalidir. Yetiştirip emanet ettiği ülkücü gençlik ile vatanı için fedakârlığa, milleti için göreve hazır bir siyasal kadro olan Milliyetçi Hareket Partisi, O'nun en büyük eseridir. Bu eserlerle ne kadar övünsek azdır. Türk milliyetçileri, O'nun liderliği ile kendilerine dayatılan sınırlı bir siyasal hareket alanını, yürekli ve akıllı bir siyasi mücadele ile bugüne kadar uzanan çizgide kırılma olmaksızın sürekli genişletmesini bilmişlerdir. Bugün, karşımızdaki ağır ve tahrik edici, tahammülü çok zor olan milli sorunlar karşısında dahi Türk Milliyetçileri ve ülkücü gençlik sağduyulu, gerçekçi ve dengeli davranabiliyorsa, bu hasletlerin yerleşmesinde şüphe yok ki Başbuğumuzun etkisi çok büyüktür.

Ne mutlu ki, Milliyetçi Hareket Partisi, onun açtığı yolda ilerleyerek, MHP Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli'nin izinde ülkemizin her sorununa cevap verebilecek fikir, vizyon ve kadroları yetiştiren ve daha da önemlisi milliyetçiliği, toplumun siyaset algısında merkeze çeken bir siyaset okulu haline gelmiştir. Merhum Başbuğumuzu kaybımızdan buyana geçen 22 yıldan sonra da milliyetçi-ülkücü irade ve onu sevenleri buradadır, dimdik ve inançla ayaktadır. Kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi hiç değişmeyecek olan Başbuğ'umuz merhum Alparslan Türkeş ve aziz ülkü şehitlerini saygı, sevgi minnet ve rahmetle yâd ediyor, kabirlerinin nur, mekanlarının cennet olmasını Allah'tan diliyorum” dedi.