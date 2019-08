Aydın MHP bayramlaştı

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Teşkilatı, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Bayramlaşma töreninde konuşan MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, “Bayramın birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmesini, gönüller arasına mesafe ve engellerin bir an önce kalkması için vesile olmasını temenni ediyorum. Ülkü birliğinde kucaklaşmak, ülkücü kardeşliğinde bir olmak, iri olmak varken birbirimize sırt çevirmek, birbirimizden kopmak vebaldir, tarihi bir yanlıştır. Türk milliyetçileri ve ülkücülerin birliği MHP'nin 2023 hedefleri için en büyük enerjidir. Bayramlaşmaya katılan dava arkadaşlarıma, kadın kollarımızın kıymetli hanımefendilerine, Ülkü Ocakları İl Başkanımıza, katılımları bize onur veren yürekli efe hemşerilerime ve her zaman desteği ile güç veren kıymetli eşime teşekkür ediyorum. Bayram süresince güvenliğimiz için feragat ve fedakarlıkları ile görev yapan emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Cennet Aydın'ımızın her yerindeki hemşerilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kurban Bayramı'mız kutlu olsun” dedi.