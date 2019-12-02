Aydın MHP; “Bütün engeller kaldırılsın”

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl başkanı Burak Pehlivan, "Bütün engeller kaldırılsın, engelsiz bir dünyanın kapıları aralansın" dedi.

Pehlivan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında;

“Engelle mücadele eden kardeşlerimizin ellerinden tutulsun, destek verilsin, önleri açılsın. Engeller takılmak için değil, aşılmak içindir. Biz engelli kardeşlerimizi çok seviyoruz. Hepsini kucaklıyoruz, hepsiyle bir ve bütün, aynı milletin eşit ve onurlu fertleri olduğumuza inanıyoruz. Empati yaparak, duygudaşlık köprüleri kurarak onların ne hissettiğini, neleri hedeflediğini anlamaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bizim nezdimizde engelli kardeşlerimiz hayata tutunma iradeleriyle, önlerine çıkarılan sanal ve sahte engelleri yıkma azimleriyle her türlü takdir ve övgüye ziyadesiyle layıktır.

İnsanlık varsa bütün engeller bertaraf olmaya mahkûmdur. İster doğuştan olsun, isterse de sonradan çıksın, bir engeli bulunan kardeşlerimizin engellerle kıyasıya mücadeleleri imrenilecek ve örnek gösterilecek bir kararlılığın özetidir. Tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü farkındalık şuuruyla anıyor; sahip oldukları hiçbir engelin huzurlarına, ümitlerine, heveslerine engel olmamasını Cenab-ı Allah'tan diliyor, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum”