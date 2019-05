Aydın MHP çiftçi ve eczacıları unutmadı

14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü “Türkiye'nin kalkınmasında, ekonomimizin büyümesinde, üretim ve verimliliğin artırılmasında, hayat standartlarının yükseltilmesinde, tarımsal üretimin her kademesinde alın teri olan çiftçilerimiz, her zaman baş tacımızdır. Yediğimiz her ekmekte, içtiğimiz her çorbada, giydiğimiz her kıyafette çiftçimizin hakkı ve alın teri vardır. Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu bizlere ulaştıran çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, ürünlerinin bereketli, geleceklerinin umutlu olmasını diliyorum” sözleriyle kutlayan Pelivan, Eczacılık Günü ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: “Eğiten, hastalıklardan koruyan, teşhise destek sağlayan ve tedavi yönetiminin bir parçası olan, ilacın üretiminden hastaya sunulmasına kadar ki her aşamasında bilgi birikimi bulunan, meslek etiğine ve halk sağlığına duyarlı, yaşam boyu öğrenme ve sürekli mesleki gelişim felsefesi ile uyumlu olarak kendisini geliştirmeye açık bir sağlık profesyoneli olan eczacılarımızın gününü kutluyorum”