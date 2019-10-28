Aydın MHP; "Dilde, fikirde, işte birlik, ülküsünün adıdır Türkiye Cumhuriyeti”

Pehlivan, mesajında; “Türkiye Cumhuriyeti haklı bir davanın, zulme boyun eğmeyen Türk milliyetçisi bir şuurun ilelebet payidar kalacak bir mirası, her şartta müdafaa edilecek kutlu bir emanetidir. Türkiye Cumhuriyeti; teslimiyetçi odaklara da tarihi bir cevap, milli bir duruş olarak ibra ve ilandır.

Ne var ki bu teslimiyetçi kuşağın tortu ve torunları zalimler, zulme yandaşlık yapanlar, baskıya, dayatmaya refakat eden tavizkarlar defaten tekrar şanslarını denemiş, 15 Temmuz hainliği ile bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin surlarında gedik açmak istemişler , Türk Milletinin azim ve kararlığı ile darmadağın edilmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyetini kötüleyenlerin, milli birlik ve bin yıllık kardeşlik hukukuna içten içe kin ve nefret duyanların oyunlarını bozacak, bu milli ve tarihi görevi layıkıyla yerine getirecek, hasretle beklenilen hesaplaşmayı gerçekleştirecek tek merci ise büyük Türk milletidir.

Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür nesiller sayesinde çıkarılmak istenen rotasında kalacak, geleceğin ümitleriyle kucaklaşacaktır. Atatürk'ümüzün hedeflerine yönelmiş, Cumhur İttifakı disiplininde güçlü siyasi irade, erdem ve ahlak zemininde bilim üreten Türk Gençliği, yüce Türk Milletimiz ve kahraman Türk Ordumuz-Türk Polisimiz Türkiye Cumhuriyetimizin en büyük teminatı ve gücüdür. Türk Milletimizin, Aydınlı yiğit efelerimizin ve Türk Gençliğinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, en içten sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran kahramanlara, şehadetleriyle bizlere bağımsız yaşama duygusunu aşılayan muhterem şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize şifa diliyorum” ifadelerini kullandı.