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Aydın MHP emeklileri unutmadı

4 Temmuz Emekliler Haftası ile 30 Haziran Dünya Emekliler Günü’nü kutladı.

4 Temmuz Emekliler Haftası ile 30 Haziran Dünya Emekliler Günü'nü kutladı.



Hafta etkinlikleri kapsamında Aydın'da emeklilerle bir araya gelen MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, “Emeklilerimiz yıllarca çalışıp hem Türkiye'mize hizmet etmiş hem de Türk Milletinin en önemli yapı taşı olan aile fertlerine bakma ve topluma faydalı bireyler yetiştirme vazifelerini en iyi şekilde yerine getirmişlerdir. Bilgi ve tecrübeleriyle perçinlenmiş birikimleri ile hizmet çıtasını da en üst seviyelere taşımış emeklilerimizi bu önemli haftasını ve Dünya Emekliler Gününü kutlar sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi.

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