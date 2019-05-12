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Aydın MHP; “Her engel aşılmak için vardır”

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda; “Her engel aşılmak için vardır” dedi.


Burak Pehlivan, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Türk Milletinin ayrılmaz üyeleri olan engelli vatandaşlarımıza hizmet etmek, onların ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek, sosyal hayattaki etkinliklerini genişletip yaşam şartlarını ve kalitelerini yükseltmek, öncelikli görev ve sorumluluklarımızdandır. Vicdanların engelli, kalplerin engellenmiş, insanlık değerlerinin engele takıldığı her anda, müşfik ve şefkatli bir dokunuşla tüm engellerin aşılacağı inancımla, tüm engelli vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum”

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