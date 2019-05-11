Aydın MHP; “Her Türk annesi bir dua, bir bağlanış ve bir sabırdır”

Yardımdır, dayanmadır, destektir ve korunaktır” dedi.

Burak Pehlivan, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Sultan Alparslan'ı bize hediye eden, Osman Gazi'nin yolunu hayır duasıyla açan, İstanbul'un fatihini yetiştiren ve milli mücadeleyle bağımsız yaşama kararlılığını cihana haykıran Mustafa Kemal'in beşiğini sallayan önlerinde tazimle eğildiğimiz Türk analarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum.

Çanakkale'de ölüme meydan okuyan, Sakarya'da, Dumlupınar'da düşman prangasını kıran ve işgal kefenini yırtan nesli Türk analarının Anneler Günü'nü kutluyorum.

‘Ya istiklal ya ölüm' diyen iradenin ninnisini ve masalını söyleyen kahraman annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Gözlerindeki parıltı, kalplerindeki güzellik, sözlerindeki hikmetle birlikte her şeyden sakınarak bizleri büyüten annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Şehit annelerimiz başta olmak üzere, ülkemizin her köşesindeki Türk Analarımızın Annelerin Anneler Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Tüm annelerimizin elini hürmetle öpüyorum”