Aydın MHP, Hocalı Soykırımını unutmadı

Burak Pehlivan, yaptığı açıklamada; “Bin zulme uğrasak da bir zulüm yapmayı günah ve kötülük sayarız. Türk milleti pek çok haksızlığa uğramış, pek çok zulme maruz kalmıştır. Bunlardan en acı ve hüzün vericilerinden birisi 26 Şubat 1992'de Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanmıştır. O zulmet dolu 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece Ermeni çeteleri Rus ordusunun 366. Alayıyla birlikte Karabağ'daki Hocalı kasabasına barbarca saldırmışlardır. Resmi verilere göre 106'sı kadın, 70'i yaşlı, 63'ü de çocuk olmak üzere 613 silahsız ve savunmasız kardeşimiz şehit edilmiştir. Şu zamana kadar Hocalı'nın çığlığı insanlık vicdanında cevap ve karşılık bulmamıştır.

Hocalı'da Türk'e zulmeden, Türk'ün kanına giren vahşiler, Ermenistan'da ödüllendirilmişlerdir.

Soykırım, soysuzların mesleğidir. Soykırımcı, Türk düşmanlarının ortak adıdır. Geçmişimiz tertemizdir, geleceğimiz ise pırıl pırıl parlamaktadır. Hocalı soykırımının 27'ıncı yıldönümünde şehit soydaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hocalı kanayan yaramız, yaşaran gözümüz, inleyen ruhumuzdur. Hocalı Türk'tür, Türk'ün ebedi yurdudur. Hocalı tarihte Türk'tü, halde Türk'tür ve ebediyete kadar Türk yaşayacaktır. Sabredeceğiz, akledeceğiz, mücadele edeceğiz. Turan illerini düşürmeyeceğiz, asla yüzüstü bırakmayacağız. Mihnete katlanıp, nimete ulaşacağız. Biz ne Karabağ'dan vazgeçeriz ne de haklı davamızdan döneriz. Bilinsin ki, Turandır ilimiz, Kızılelmadır irademiz” dedi.