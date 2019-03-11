Aydın MHP, İstiklal Marşı'nın kabulünü kutladı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

MHP'li Pehlivan, mesajında; “İstiklal Marşı'ı milli duruşun destanı, Türk Milletinin birliği, şehit ve gazilerimizin gurur ifadesidir. ‘Korkma' diye başlayan dizeler, bugün de en çok ihtiyaç duyduğumuz manevi heyecanın başlangıcıdır. Temennimiz, Türk milletinin kudretinden habersiz, tam bir teslimiyetle ülkemizi felakete sürükleme çabasındaki ilkesizlerin bu tarihi mesajı layıkıyla anlaması ve kendileri için ders çıkarmalıdır. 12 Mart 1921'de, İstiklal Marşımızın kabulü kararını veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci dönem muhterem vekillerini saygı ve hürmetle anıyorum. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bir fazilet timsali olan muhterem vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy , tarihin her döneminde olduğu gibi, bugün de ‘Yurduna alçakları uğratmamak uğruna göğüslerini siper eden' bütün aziz şehitlerimize, kahramanlarımıza en derin şükran hislerimle Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.