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Aydın MHP kahraman şehit polisi unutmadı

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İzmir’de 5 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen terör saldırısında hayatı uğruna birçok kişinin ölümden kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin’i unutmadı.

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İzmir'de 5 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen terör saldırısında hayatı uğruna birçok kişinin ölümden kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin'i unutmadı.


MHP'li Pehlivan, yayınladığı mesajda; “Kahraman polisimiz Fethi Sekin vatan hainlerinin üzerine yiğitçe yürümüştür ve bu yürüyüşüyle büyük bir felaketi göğüslemiş, kendi canını hiçe sayarak bir katliamı önlemiştir. Kahraman Türk polisimiz Fethi Sekin gibi nice kahramanları ile Türk Milleti, kutlu vatan topraklarında ebediyen var olacaktır. Allah bütün şehitlerimizden razı olsun. Türk Polisimiz Ve Türk Askerimizle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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