Aydın MHP, Kut'ül Amare Zaferini kutladı

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 29 Nisan 1916 Kut'ül Amare Zaferinin 103. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Burak Pehlivan, mesajında; “Türk Milleti; Kut'ül Amere'de zafer kazandı. Mondros'ta belimizi büktüler, Serv'de idamımıza hükmettiler. Türk Milleti düveli muazzamın oyunlarına Samsun'da itiraz etti. İnönü zaferleriyle reddetti. Sakarya'da durdurdu, Büyük Taaruz'la püskürttü. Ya zafer ya zillet dedi, ya kahramanlık ya kölelik dedi. Ya milliyetçilik ya da teslimiyetçilik dedi. Türk milletimiz, sonunu düşünmeden, ileriye atılıp dönmeden nice zaferler kazandı. Nice zaferlere müjde olsun. Kût'ül-Amâre Zaferi'nin 103. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi ve kahraman ecdadımızı rahmet ve Fatihalarla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.