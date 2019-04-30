İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Aydın MHP, Kut'ül Amare Zaferini kutladı

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 29 Nisan 1916 Kut’ül Amare Zaferinin 103.

AYDIN (İHA) – MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 29 Nisan 1916 Kut'ül Amare Zaferinin 103. yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Burak Pehlivan, mesajında; “Türk Milleti; Kut'ül Amere'de zafer kazandı. Mondros'ta belimizi büktüler, Serv'de idamımıza hükmettiler. Türk Milleti düveli muazzamın oyunlarına Samsun'da itiraz etti. İnönü zaferleriyle reddetti. Sakarya'da durdurdu, Büyük Taaruz'la püskürttü. Ya zafer ya zillet dedi, ya kahramanlık ya kölelik dedi. Ya milliyetçilik ya da teslimiyetçilik dedi. Türk milletimiz, sonunu düşünmeden, ileriye atılıp dönmeden nice zaferler kazandı. Nice zaferlere müjde olsun. Kût'ül-Amâre Zaferi'nin 103. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi ve kahraman ecdadımızı rahmet ve Fatihalarla anıyorum. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.